Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп знает о возможном уничтожении Россией главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом рассказал помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт. Он отметил, что в Белом доме проинформированы о возможной ликвидации лидера ИГ* Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади Воздушно-космическими силами России. «На текущем этапе мы предпочитаем оставить эти данные без комментариев», — добавил Боссерт.

Ранее Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении главаря ИГИЛ* в результате удара ВКС по южному предместью Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.