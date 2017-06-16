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Политика
Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ
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Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ

22:48  16 Июня 2017
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Трамп проинформирован о возможном уничтожении Россией главаря ИГ

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп знает о возможном уничтожении Россией главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом рассказал помощник американского лидера по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт. Он отметил, что в Белом доме проинформированы о возможной ликвидации лидера ИГ* Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади Воздушно-космическими силами России. «На текущем этапе мы предпочитаем оставить эти данные без комментариев», — добавил Боссерт.

Ранее Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении главаря ИГИЛ* в результате удара ВКС по южному предместью Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#трамп
Алия Садыкова
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