Киев заявил об аресте подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова
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Киев, 16 июня. В генеральной прокуратуре Украины заявили об аресте подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
По словам пресс-секретаря украинской Генпрокуратуры Ларисы Сарган, задержанному не предоставлено право внесения залога. Сарган утверждает, что речь идет о соисполнителе убийства российского экс-депутата.
Ранее эксперт заявил, что версия «воскрешения» Вороненкова весьма сомнительна.
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