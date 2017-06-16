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Украина
Киев заявил об аресте подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова
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Киев заявил об аресте подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

22:43  16 Июня 2017
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Киев заявил об аресте подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

Киев, 16 июня. В генеральной прокуратуре Украины заявили об аресте подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

По словам пресс-секретаря украинской Генпрокуратуры Ларисы Сарган, задержанному не предоставлено право внесения залога. Сарган утверждает, что речь идет о соисполнителе убийства российского экс-депутата.

Ранее эксперт заявил, что версия «воскрешения» Вороненкова весьма сомнительна.

#денисвороненков
Сергей Свазовский
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