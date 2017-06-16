Центрбанк России готов продолжить снижение ключевой ставки

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Москва, 16 июня. Центробанк России принял решение снизить ставку на 0,25 процентных пункта — до 9%. Об этом регулятор сообщил на заседании совета директоров.

Отмечается, что это уже третье подряд снижение ставки с начала текущего года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила журналистам, что простор для снижения ставки во втором полугодии 2017 года сохраняется, однако ЦБ не исключает пауз в смягчения денежно-кредитной политики.

По ее словам, паузы в снижении ключевой ставки могут появиться в случае реализации ряда рисков со стороны нефтяных цен и динамики инфляции.