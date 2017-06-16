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Стало известно настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
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Стало известно настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»

22:28  16 Июня 2017
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Стало известно настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»

Вашингтон, 16 июня. Настоящее имя персонажа «Игры престолов» Джона Сноу стало достоянием СИМ и поклонников сериала. Соответствующая информация размещена в журнале Empire, и быстро подхвачена другими изданиями и социальными сетями.

Как и подозревали наиболее проницательные поклонники «Игры престолов», настоящее имя Джона Сноу — Джахарис Таргариен. Личность отца, Рейгара Таргариена, уже официально подтверждена телесетью НВО.

Ранее стало известно, когда на экранах появится заключительный сезон «Игры престолов».

#джонсноу #джахарис таргариен
Сергей Свазовский
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