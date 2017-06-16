Стало известно настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
В Избранное
Вашингтон, 16 июня. Настоящее имя персонажа «Игры престолов» Джона Сноу стало достоянием СИМ и поклонников сериала. Соответствующая информация размещена в журнале Empire, и быстро подхвачена другими изданиями и социальными сетями.
Как и подозревали наиболее проницательные поклонники «Игры престолов», настоящее имя Джона Сноу — Джахарис Таргариен. Личность отца, Рейгара Таргариена, уже официально подтверждена телесетью НВО.
Ранее стало известно, когда на экранах появится заключительный сезон «Игры престолов».
Комментарии