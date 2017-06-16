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Происшествия
Экстремисты в Иерусалиме атаковали полицейских и прохожих
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Экстремисты в Иерусалиме атаковали полицейских и прохожих

22:24  16 Июня 2017
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Экстремисты в Иерусалиме атаковали полицейских и прохожих

Иерусалим, 16 июня. Двойной теракт произошел в столице Израиля в пятницу вечером. Одновременно в двух местах в городе экстремисты напали на служащих пограничной стражи и на прохожих.

Трое боевиков атаковали у Дамасских ворот. Они налетели на полицейских с пистолетом и ножами. Была ранена женщина. Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как критическое. Полиция застрелила экстремистов ответным огнем.

Еще один преступник атаковал прохожих у Пещеры Седеккии. Он ранил несколько человек. Количество пострадавших уточняется.

#израиль
Алия Садыкова
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