Экстремисты в Иерусалиме атаковали полицейских и прохожих

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Иерусалим, 16 июня. Двойной теракт произошел в столице Израиля в пятницу вечером. Одновременно в двух местах в городе экстремисты напали на служащих пограничной стражи и на прохожих.

Трое боевиков атаковали у Дамасских ворот. Они налетели на полицейских с пистолетом и ножами. Была ранена женщина. Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как критическое. Полиция застрелила экстремистов ответным огнем.

Еще один преступник атаковал прохожих у Пещеры Седеккии. Он ранил несколько человек. Количество пострадавших уточняется.