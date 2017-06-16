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Россия
Пострадавшие от паводка в Ставрополье получат деньги после обращения к Путину
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Пострадавшие от паводка в Ставрополье получат деньги после обращения к Путину

22:13  16 Июня 2017
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Пострадавшие от паводка в Ставрополье получат деньги после обращения к Путину

Ставрополь, 16 июня. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров обещал выплатить деньги пострадавшим от паводков после обращения жителей региона на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в пятницу.

Руководитель заявил о необходимости региональных и федеральных выплат до 1 июля 2017 года.

Он также подчеркнул, что речь идет о людях, собравших необходимые документы и зарегистрированных в пострадавшем от паводка жилье.

Как писала Газета.Ru, власти Ставрополья на данный момент получили около 281 млн руб. из 937,5 млн руб., выделенных из федерального бюджета на ликвидацию последствий паводка. 

Алия Садыкова
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