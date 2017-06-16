Пострадавшие от паводка в Ставрополье получат деньги после обращения к Путину

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Ставрополь, 16 июня. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров обещал выплатить деньги пострадавшим от паводков после обращения жителей региона на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в пятницу.

Руководитель заявил о необходимости региональных и федеральных выплат до 1 июля 2017 года.

Он также подчеркнул, что речь идет о людях, собравших необходимые документы и зарегистрированных в пострадавшем от паводка жилье.

Как писала Газета.Ru, власти Ставрополья на данный момент получили около 281 млн руб. из 937,5 млн руб., выделенных из федерального бюджета на ликвидацию последствий паводка.