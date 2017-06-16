SDF уничтожили 312 террористов в Ракке с начала июня

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Дамаск, 16 июня. Вооруженное формирование коалиции Сирийские демократические силы (SDF) ликвидировали 312 террористов в рамках операции по освобождению города Ракка одноименной провинции. Об этом сообщает агентство «Фират».

Уточняется, что речь идет о боевиках запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. В то же время, SDF потеряли 15 бойцов убитыми и 21 ранеными. Агентство сообщает об ожесточенном сопротивлении террористов.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ* утратило контроль над частью территорий в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.