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Санкт-Петербург, 16 июня. Известный певец Валерий Сюткин считает, что в стартовом матче Кубка конфедераций сборной России удастся победить команду Новой Зеландии с перевесом в один мяч. Исполнитель спрогнозировал счет 2:1 в пользу хозяев турнира.

По словам Сюткина, на завтра у него запланировано выступление. Тем не менее, он очень постарается посмотреть матч-открытие турнира.

Артист уверен, что у сборной России есть шансы выйти из группы. Нужно бороться, — цитирует Сюткина Газета.ru.

Ранее своими ожиданиями от Кубка конфедераций поделился пианист Денис Мацуев.