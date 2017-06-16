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Спорт
Сюткин спрогнозировал счет матча Россия — Новая Зеландия на Кубке конфедераций 
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Сюткин спрогнозировал счет матча Россия — Новая Зеландия на Кубке конфедераций 

22:13  16 Июня 2017
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Сюткин спрогнозировал счет матча Россия — Новая Зеландия на Кубке конфедераций 

Санкт-Петербург, 16 июня. Известный певец Валерий Сюткин считает, что в стартовом матче Кубка конфедераций сборной России удастся победить команду Новой Зеландии с перевесом в один мяч. Исполнитель спрогнозировал счет 2:1 в пользу хозяев турнира.

По словам Сюткина, на завтра у него запланировано выступление. Тем не менее, он очень постарается посмотреть матч-открытие турнира.

Артист уверен, что у сборной России есть шансы выйти из группы. Нужно бороться, — цитирует Сюткина Газета.ru.

Ранее своими ожиданиями от Кубка конфедераций поделился пианист Денис Мацуев.

#валерийсюткин
Cергей свазовский
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