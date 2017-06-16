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Сирия, 16 июня. САА потеряла нескольких бойцов в результате обстрелов со стороны боевиков к югу от Хамы. ССА** сбила беспилотник сирийской армии на западе Даръа. Прогремел взрыв на курдской военной базе в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: наносят удары по укрепрайонам исламистов в квартале Джобар на северо-западе Дамаска; провели ракетный обстрел позиций боевиков в городе Джиср Аль-Шугур в провинции Идлиб; несут потери в живой силе к югу от Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): сбила беспилотник САА на западе Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): попыталось атаковать опорные пункты САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; ведет бои с САА в восточной части Хамы; напало на иракский пограничный пост в провинции Анбар в Ираке.

Курды: потеряли одного бойца в результате взрыва на военной базе в районе населенного пункта Айн Исса в провинции Ракка.

Международная коалиция: нанесла авиаудары между городами Аль-Каим и Абу Кемаль.

Провинция Дамаск

Сирийские ВВС продолжают бомбить укрепленные пункты боевиков в районах Джобар и Айн Тарма к северо-западу от Дамаска. Кроме того, силы проправительственных ополчений наносят удары по позициям исламистов из минометных орудий и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает информационный портал Enab Baladi.

Сотни палестинских формирований отправились из лагеря беженцев Джарамана в район Бадия-Аль-Шам на востоке Дамаска, сообщает новостное агентство Al Masdar News. По словам источника AMN, данные подкрепления заменят те подразделения Сирийской арабской армии (САА), которые были переброшены в восточную часть столицы.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства»* в третий раз попытались напасть на опорные пункты правительственных войск в районе Аль-Панорама. В ходе ожесточенных боев солдаты Сирийской арабской армии (САА) отразили атаку радикалов ИГ*, передает военный источник на своей странице в Twitter (sayed_ridha). О потерях сторон не сообщается.

Тем временем авиация международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вновь провела бомбардировку к юго-востоку от административного центра региона. В результате авиаудара коалиционных военных самолетов между городами Аль-Каим и Абу Кемаль был уничтожен главный финансовый аналитик «Исламского государства» Хадж Фауаз Рауи. Об этом сообщает Twitter-канал (soundandpictur).

Провинция Даръа

Правительства Сирии и Иордании при посредничестве представителей РФ вступили в переговоры об открытии пограничного перехода «Нассиба», сообщает военный источник информационного агентства Al Masdar News. Если встречи пройдут успешно, то силам вооруженной оппозиции будет приказано покинуть этот район. Повторное открытие поста «Нассиба» положительно повлияет на экономику Сирии, поскольку страны смогут возобновить торговое сотрудничество в регионе.

В то время как государства обсуждают экономическое сближение, проасадовские отряды «Хезболлы» продолжают наступление в окрестностях столицы провинции. Сирийская авиация интенсифицировала удары на окраине лагеря для беженцев в Даръа, передает Twitter-канал (Q8SOCIETY). Боевики Сирийской свободной армии (ССА) в свою очередь сбили беспилотник проправительственных войск в западных предместьях административного центра региона. Данные сведения были предоставлены оппозиционным новостным порталом FSA Platform и нуждаются в подтверждении.

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (SyriaPressorg1), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что правительственные войска нанесли еще один ракетный удар по укрепленным пунктам боевиков в городе Джиср Аль-Шугур и в районах Бдама и Аль-Зэния. Напомним, силы режима открывают ответный огонь по позициям радикалов, поскольку ранее исламисты обстреляли из ракетных установок «Град» позиции сирийской армии вблизи крепости Шалеф и недалеко от города Кинсабба в Латакии.

На эмира террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» Абдуллу Аль-Мухайсини было совершено еще одно покушение. Об этом заявили оппозиционные каналы. Согласно местным источникам информагентства Al Masdar News, нападение террористов-смертников произошло возле мечети Аби-Зар после пятничного намаза. Аль-Мухайсини удалось спастись, его телохранитель был убит во время взрыва. Это уже вторая попытка покушения на муфтия за последние две недели.

Провинция Ракка

Информагентство Al Masdar News передает, что в результате авиаудара ВКС РФ 28 мая в южном пригороде Ракки был убит один из лидеров «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади. Сообщается, что бомбардировка была проведена в районе, где проходила встреча высокопоставленных должностных лиц ИГИЛ, на которой присутствовал Аль-Багдади. Ударами российских военных самолетов было ликвидировано порядка 30 командиров ИГ, а также около 300 боевиков ИГ, занимающихся их личной безопасностью. Тем не менее официально смерть Абу Бакра подтверждена пока не была.

Прогремел взрыв на базе 93-й бригады Сирийской демократической армии**** (SDF) в районе населенного пункта Айн Исса, в результате которого был убит один из курдских командиров. В данный момент, как сообщает местный информационный портал Raqqa 24, курды проводят массовые аресты, пытаясь обнаружить виновных.

Провинция Хама

Ранее сообщалось о столкновениях между исламистами вооруженной оппозиции и бойцами союзных сил сирийской армии к югу от административного центра провинции. Стало известно, что в ходе перестрелок был убит иранский офицер, а также получили ранения несколько бойцов шиитских ополчений.

В то же время продолжаются бои между террористами «Исламского государства» и проасадовскими отрядами в районах населенных пунктов Барри, Таббара, Аль-Арушина и Акербат в восточной части Хамы. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Ирак

В результате нападения террористов «Исламского государства» на пост иракских пограничников в провинции Анбар были ранены трое солдат армии Ирака, передает информационное агентство Al Sumaria News.

В северной части провинции Салах Эд-Дин в районе Аш-Ширкат иракские военные самолеты нанесли авиаудары по командному пункту террористов ИГИЛ, ликвидировав десятки радикалов ИГ. Военный источник портала Al Sumaria News сообщает, что среди уничтоженных боевиков — глава дивана женщин Умм Аль-Бараа.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)