Посол Кубка конфедераций Мацуев признался, что является рьяным фанатом России

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Санкт-Петербург, 16 июня. Посол Кубка конфедераций, известный пианист Денис Мацуев признался, что неистово болеет за сборную России по футболу.

По его словам, на предстоящем турнире он выступит не только в качестве зрителя. Будучи послом турнира, Мацуев собирается играть на фортепиано с другими музыкантами.

Наша команда не будет играть спустя рукава, — убежден Мацуев, слова которого цитирует Газета.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге представили фан-зону Кубка конфедераций.