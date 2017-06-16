Посол Кубка конфедераций Мацуев признался, что является рьяным фанатом России
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Санкт-Петербург, 16 июня. Посол Кубка конфедераций, известный пианист Денис Мацуев признался, что неистово болеет за сборную России по футболу.
По его словам, на предстоящем турнире он выступит не только в качестве зрителя. Будучи послом турнира, Мацуев собирается играть на фортепиано с другими музыкантами.
Наша команда не будет играть спустя рукава, — убежден Мацуев, слова которого цитирует Газета.ru.
Ранее в Санкт-Петербурге представили фан-зону Кубка конфедераций.
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