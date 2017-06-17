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Ravon выпустил обновленную версию бюджетного седана Gentra
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Ravon выпустил обновленную версию бюджетного седана Gentra

8:58  17 Июня 2017
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Ravon выпустил обновленную версию бюджетного седана Gentra

Ташкент, 16 июня. Узбекская компания Ravon выпустила обновленную версию бюджетного седана Gentra.

Цена машины осталась прежней, а вот ее интерьер претерпел изменения. В салоне была изменена обшивка, а на приборной панели появился увеличенный дисплей. Кроме того, конструкторы добавили систему экстренной помощи «Эра-ГЛОНАСС».

В настоящее время Ravon Gentra можно приобрести в шести разных комплектациях. Самый бюджетный вариант с «механикой» обойдется всего в 539 тыс. рублей. За сборку с автоматической коробкой передач придется отдать уже 579 тыс. рублей, а топовая версия стоит 669 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Геннадий Плющев
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