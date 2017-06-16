Яхта российского миллиардера загородила статую Свободы в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 16 июня. Жители Нью-Йорка начали жаловаться на яхту Le Grand Bleu, принадлежащую российскому миллиардеру и партнеру Романа Абрамовича Евгению Швидлеру, которая долгое время стоит возле статуи Свободы.

По словам местных жителей, яхта загораживает вид на знаменитый американский символ и мешает ходить экскурсионным судам. Сотрудники береговой охраны отмечают, что стоянка в данном месте разрешена, однако обычно корабли бросают здесь якорь максимум на 1-2 дня, в то время как Le Grand Bleu стоит уже долгое время. Местные власти могут потребовать, чтобы владелец яхты выбрал другую стоянку только, если его корабль мешает судоходству, однако этого пока не произошло. Отметим, что 113-метровая Le Grand Bleu является одной из самых больших яхт в мире.