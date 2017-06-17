В Избранное

Скопировать

Сирия, 17 июня. Боевики ИГ* утратили территории к югу от Ат-Табки. САА и союзники понесли потери в командном составе в Даръа. Уничтожен крупный склад боеприпасов ИГ в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводили бомбардировки укрепрайонов ИГ в Дейр эз-Зоре; совместно с ВВС Сирии наносили авиаудары по позициям ИГ в кварталах Аль-Маншия, Даръа Аль-Балад и Тарик Аль-Сад в Даръа; ударили по опорным пунктам ИГ в восточной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потерпели неудачу в наступлении на позиции ССА на западе Алеппо; вели взаимные обстрелы с ИГ в Дейр эз-Зоре; понесли потери в командном составе в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): предпринимало попытки контрнаступления в районе Арака на востоке Хомса; потеряло склад боеприпасов в Дейр эз-Зоре; отбило атаку ССА в северо-западной части Даръа; утратило холм Дабара Аль-Диба на востоке Хамы; пыталось организовать теракты в Ираке; потеряло ряд территорий в западной части провинции Ракка.

Сирийская свободная армия** (ССА): провела обстрел курдских укрепрайонов близ города Африн к северо-западу от Алеппо; отбила атаку курдов вблизи города Дарат Изза в северо-западной части Алеппо; потеряла 50 процентов лагеря в Даръа; вела взаимные перестрелки с САА в районе городов Аль-Латамина и Ас-Сатхият в Хаме.

Курды: утратили часть территорий района Романия и военную базу 17-й дивизии к западу от Ракки; захватили здание факультета науки в Ракке.

Международная коалиция: наносила авиаудары по Ракке; провела бомбардировку близ городов Аль-Каим и Абу Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки вновь отмечались столкновения между союзными войсками Сирийской арабской армии (САА) и радикалами вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты к северо-западу от столицы. ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укрепленным пунктам исламистов вблизи района Джобар и на окраине населенного пункта Айн Тарма, передавал военный источник в Twitter (najlaaalsadi). Информации о нанесенном боевикам уроне до сих пор не поступало.

Информагентство Al Masdar News сообщает, что в скором времени стартует полномасштабное наступление на Джобар. Согласно военному источнику AMN в Дамаске, проасадовские силы планируют планомерно продвигаться вглубь оккупированных территорий и вынудить радикалов сдать свои позиции. Освобождение района очень важно, поскольку это поможет значительно обезопасить столицу от постоянных обстрелов со стороны исламистов.

Провинция Алеппо

В течение всего дня разворачивались бои в северо-западной части провинции между курдами и протурецкими радикалами. Как сообщал информационный портал ARA News, исламисты вооруженной оппозиции провели минометный обстрел опорных пунктов Сирийской демократической армии**** (SDF) и курдских отрядов YPG близ города Африн, в результате чего был разрушен ряд жилых зданий. Кроме того, есть жертвы среди мирного населения.

Ответная атака курдских подразделений недалеко от населенного пункта Дарат Изза была отбита «свободной армией», передавал Twitter-канал (mazinalbalkhi).

Тем временем проасадовские подразделения предприняли попытку наступления на укрепрайоны исламистов вблизи населенного пункта Биянун в западной части провинции Алеппо, сообщало новостное агентство Shahba Press. Согласно Twitter-каналу (QalaatAlMudiq), атака союзников САА была отражена.

Провинция Хомс

Продолжилось крупномасштабное наступление проасадовских подразделений Национальных сил обороны****** (NDF) и «Хезболлы» в восточной части Хомса. Столкновения фиксировались вблизи развязки Ат-Талила, насосной станции «Т-3» и города Саан. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). На протяжении дня террористы предпринимали попытки контратак на позиции, занимаемые шиитскими ополчениями. О нанесенном союзным силам уроне не сообщалось.

Провинция Дейр эз-Зор

После полудня в Дейр эз-Зоре произошел крупный взрыв на складе боеприпасов «Исламского государства»*, вследствие которого были уничтожены десятки террористов, сообщало информационное агентство Al Masdar News. Что именно послужило причиной взрыва – до сих пор не известно.

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ продолжили наносить авиаудары по укрепленным пунктам и военным штабам ИГИЛ на окраине кварталов административного центра провинции. Бомбардировкам подверглись позиции ИГ в окрестностях районов Хувият Сакар, Аль-Панорама, а также на территориях, прилегающих к кладбищу и вершине Аль-Тарда. Кроме того, стороны вели взаимные обстрелы из крупнокалиберных арторудий. Также была зафиксирована попытка со стороны радикалов ИГИЛ напасть на опорные пункты сирийской армии во время песчаной бури. Однако атака была отбита благодаря поддержке российских ВКС.

Международная коалиция нанесла удары вблизи городов Аль-Каим и Абу Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора, в результате чего был ликвидирован финансовый аналитик ИГИЛ Хадж Фауаз Рауи, сообщал Twitter-канал (soundandpictur).

Провинция Даръа

В северо-западной части провинции Даръа происходили столкновения между формированием «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольным «Исламскому государству», и «свободной армией». При попытке нападения на позиции террористов ИГ в районе города Адван исламисты вооруженной оппозиции потерпели поражение и отступили на исходные позиции. В ходе ожесточенных сражений были ликвидированы двое радикалов Сирийской свободной армии (ССА).

Вновь были отмечены бои в предместьях административного центра региона между ливанскими подразделениями «Хезболлы» и союзными силами группировок коалиции «Тахрир аш-Шам» и «свободной армии». Как сообщал военный источник информагентства Al Masdar News, шиитские ополченцы при поддержке 4-й дивизии правительственных войск освободили около 50 процентов лагеря для беженцев в Даръа. Военные самолеты сирийских ВВС и ВКС РФ оказывали поддержку проасадовским отрядам с воздуха, бомбя опорные пункты боевиков в кварталах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, а также на окраине района Тарик Аль-Сад. Авиаударами были уничтожены порядка десяти радикалов.

В ходе боев союзные силы САА понесли значительные потери, сообщает Twitter-канал (amassma). Погибли иранский военный советник Хайдар Джилонд, один из высокопоставленных командиров «Хезболлы», трое ополченцев отряда «Лива Фатемийюн», а также семеро бойцов правительственных войск.

Провинция Ракка

Курды понесли потери в результате контрнаступления террористов «Исламского государства». Согласно данным, опубликованным на военной карте Civil War Map, Сирийская демократическая армия (SDF) потеряла конноспортивный комплекс и электростанцию в районе Романия к западу от Ракки, а также военную базу 17-й дивизии. Кроме того боевики совершили очередной теракт с участием террористов-смертников, в результате которого, как утверждало информагентство ИГИЛ «Аль-Амак», были убиты 32 курдских солдата. Тем не менее курдские новостные каналы данные сведения опровергли.

Несмотря на потери в рядах курдов, наступление в рамках завершающей фазы кампании «Гнев Евфрата» продолжилось. При поддержке со стороны военных самолетов коалиции курдские отряды захватили здание факультета науки в Ракке, передавал военный источник в соцсети Twitter (HewarMaftuh2). Под авиаударами коалиционных ВВС погиб местный житель.

Между тем проправительственные ополченческие отряды совместно со спецотрядами «Тигры», действующими под руководством Сухейля аль-Хасана, заняли ряд населенных пунктов и установили контроль над нефтяными месторождениями в западной части провинции Ракка.

Провинция Хама

Отряды проправительственных войск немного продвинулись к востоку от ключевого города Саламия. Как передавал Twitter-канал (alami_rami), ополченцы-шииты заняли холм Дабара Аль-Диба, приблизившись к стратегическому форпосту ИГ городу Акербат. Кроме того, фиксировались столкновения вблизи населенных пунктов Аль-Баргусия и Аршуна Тибарат Ад-Дейба. Сведения о потерях сторон не оглашались. ВКС России и ВВС Сирии продолжали наносить удары по укрепрайонам боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Харижа, Абу Ханая, Абу Хбелат и Салба.

Исламисты вооруженной оппозиции и подразделения ополченцев вели взаимные перестрелки недалеко от города Аль-Латамина к северу от Хамы и близ населенного пункта Ас-Сатхият в южной части провинции. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ирак

В течение всего дня радикалы «Исламского государства» предпринимали попытки устроить теракты с участием смертников в различных провинциях Ирака. Так, иракские вооруженные силы вместе с проправительственными отрядами «Хашд Аш-Шааби» ликвидировали пятерых боевиков, которые пытались пробраться в город Самарра в провинции Салах Эд-Дин, сообщало информационное агентство Iraqi Day. В Дияле к северо-востоку от города Баакуба один радикал ИГИЛ погиб в результате взрыва бомбы, которую он сам пытался установить на обочине дороги, передавал новостной портал Iraqi News.

В западной части Мосула правительственные силы Ирака освободили уже более 30 процентов квартала Аль-Шафаа, ликвидировав при этом десятки радикалов ИГИЛ. Террористы, в свою очередь, продолжают обстреливать иракских военных из укрытий. Тем временем продолжалась эвакуация гражданских лиц из района боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)