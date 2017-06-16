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NASA сообщило об изменении цвета Черного моря
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NASA сообщило об изменении цвета Черного моря

21:48  16 Июня 2017
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NASA сообщило об изменении цвета Черного моря

Вашингтон, 16 июня. На сайте NASA появилась информация о том, что американский военный спутник зафиксировал изменение цвета Черного моря. На сайте также были размещены соответствующие фотографии.

Как сообщают ученые, теперь Черное море имеет бирюзовый цвет, а не темно-синий, как прежде. По мнению специалистов, нашествие фитопланктона является одной из причин изменения цвета акватории.

В случае подтверждение выдвинутой версии, морским млекопитающих и рыбам грозит опасность сокращения кислорода, который поглощает водоросль.

Напомним, накануне сообщалось, что ученые заявили о массовом таянии ледников в Антарктиде.

#черное море #nasa
Тимур Румянцев
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