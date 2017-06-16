Жители села Краснокумское рассказали о переменах после прямой линии с Путиным

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Пятигорск, 16 июня. Пострадавшие от паводка жители села Краснокумское Ставропольского края рассказали об изменениях, которые произошли после вопроса, заданного в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Жители рассказали, что на их банковские карты уже начали поступать денежные средства. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, женщина, пожаловавшаяся президенту, уже получила 60 тысяч рублей.

Ряд жителей также получили денежные выплаты из расчета десять тысяч рублей на одного пострадавшего. Кроме того, активизировалась работа комиссии по оценке ущерба.

Ранее сообщалось, что по итогам прямой линии с Путиным Генеральной прокуратурой РФ начата проверка в отношении должностных лиц нескольких регионов страны.