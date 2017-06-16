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Испанских школьников отправили в морг из-за страшной жары
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Испанских школьников отправили в морг из-за страшной жары

21:14  16 Июня 2017
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Испанских школьников отправили в морг из-за страшной жары

Вальдеморо (Испания), 16 июня. Учащихся одной из испанских школ срочно эвакуировали в местный морг из-за аномальной жары. Инцидент произошел в городе Вальдеморо, расположенном в провинции Мадрид.

Столь неожиданное решение руководство школы приняло после того, как 47 школьников пожаловались на плохое самочувствие. Шестеро из них в итоге были госпитализированы. Остальных учащихся в возрасте от 12 до 18 лет разместили в находящемся неподалеку городском морге, где сохраняется низкая температура и есть хорошая вентиляция. Там дети ждали, пока их не заберут родители.     

Геннадий Плющев
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