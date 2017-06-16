Трамп анонсировал новые ограничения на торговлю и туризм с Кубой

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Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой. Об этом хозяин Белого дома заявил в ходе своего выступления в Майами штата Флорида.

Трамп заявил о намерении полностью отменить одностороннюю сделку, заключенную администрацией Барака Обамы.

Кроме того, ряд американских СМИ располагает информацией о намерении американского президента ввести дополнительные ограничения в сфере торговых и туристических отношений с Кубой.

Ранее Ангела Меркель выразила опасения, что из-за Трампа Европа может остаться без российского газа.