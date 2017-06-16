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Происшествия
Налетчики в медицинских масках ограбили магазин на юго-западе Москвы
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Налетчики в медицинских масках ограбили магазин на юго-западе Москвы

21:25  16 Июня 2017
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Налетчики в медицинских масках ограбили магазин на юго-западе Москвы

Москва, 16 июня. Магазин «Билла» на Ленинском проспекте в Москве ограбили неизвестные. По словам источника в правоохранительных органах, трое налетчиков в медицинских масках взяли деньги на сумму более 670 тысяч рублей.

Как стало известно, ограбление произошло накануне. Так, преступники ворвались в помещение магазина на Ленинском проспекте, дом № 174. На их головах были кепки, а на лицах медицинские маски. Налетчики связали охранника и угрожали ножом старшему кассиру, чтобы тот открыл сейф. Злоумышленники забрали все деньги и скрылись.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ограбления, ведется розыск преступников, передает телеканал «360».

Напомним, в Москве разыскиваются злоумышленники, обокравшие магазин Тимати Black Star в торговом центре «Охотный ряд». 

#москва #ограбление
Тимур Румянцев
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