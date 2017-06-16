Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
«ВКонтакте» объяснила, почему закрывает офис на Украине
Triangle Created with Sketch.

«ВКонтакте» объяснила, почему закрывает офис на Украине

21:14  16 Июня 2017
321

«ВКонтакте» объяснила, почему закрывает офис на Украине

Киев, 16 июня. Российская компания «ВКонтакте» закрывает свой офис в Киеве в связи с введенными украинскими властями санкциями. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь ВК Влад Леготкин.

«Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — пояснил он украинским СМИ.

Ранее Леготкин заявлял, что принятые украинским правительством ограничительные меры являются санкциями против самих украинцев, поскольку их лишили возможность общаться и делиться мыслями в социальной сети. Он подчеркнул, что «ВКонтакте» всегда придерживалась украинских законов, исправно платила налоги и никогда не блокировала сообщества или профили за политические взгляды.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть