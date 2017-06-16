«ВКонтакте» объяснила, почему закрывает офис на Украине

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Киев, 16 июня. Российская компания «ВКонтакте» закрывает свой офис в Киеве в связи с введенными украинскими властями санкциями. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь ВК Влад Леготкин.

«Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», — пояснил он украинским СМИ.

Ранее Леготкин заявлял, что принятые украинским правительством ограничительные меры являются санкциями против самих украинцев, поскольку их лишили возможность общаться и делиться мыслями в социальной сети. Он подчеркнул, что «ВКонтакте» всегда придерживалась украинских законов, исправно платила налоги и никогда не блокировала сообщества или профили за политические взгляды.