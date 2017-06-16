Пассажирский поезд протаранил трактор под Пензой, погиб человек

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Пенза, 16 июня. На железнодорожном переезде в Пензенской области произошло столкновение пассажирского поезда с трактором. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, водитель трактора получил смертельные травмы и скончался.

Согласно приведенным данным, авария случилась на в 14.25 мск на 106 км железнодорожного перегона «Проказна» – «Разъезд 109 км» в Бессоновском районе.

Как говорится в сообщении, произошло столкновение пассажирского поезда №311 «Новороссийск — Воркута» и трактора «МТЗ-82», 42-летний водитель которого скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, ГИБДД проводит проверку по данному факту.

Напомним, в результате столкновения пассажирского поезда с большегрузным автомобилем на Сахалине погибли два человека.