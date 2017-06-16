Группа ЕСН Березкина выкупила у Прохорова холдинг РБК вместе с долгами

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Москва, 16 июня. Группа ЕСН Григория Березкина приобрела 65% акций медиахолдинга РБК вместе с долгом у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Стоимость сделки не раскрывается.

«Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — приводит слова Березкина пресс-служба ЕСН.

Отметим, что ФАС уже одобрила сделку между ЕСН и «Онэксим». Речь идет о покупке 65% голосующих акций РБК и 80,46% «РБК Онлайн».