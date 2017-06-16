Бесполезные ракеты в Сирии: почему США опоздали на неделю с РСЗО

В Избранное

Скопировать

Ситуация в Сирии меняется с каждым днем. Всего нескольких дней не хватило военным США, чтобы в корне изменит ход сражения на юге Сирии.

Напомним, что США перебросили на свой опорный пункт Ат-Танф дальнобойные реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает Reuters. HIMARS — это универсальные ракетные системы, которые в зависимости от конфигурации могут применять снаряды и ракеты различной дальности. Американцам не хватило всего недели, может быть, месяца для того, чтобы значительно ослабить позиции Асада.

Своим мнением по этому поводу с Федеральным агентством новостей поделился доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков. Спрашивается, действительно ли американцы опоздали, и в чем смысл и последствия этой задержки?

Как отмечает эксперт, союзники США оказываются в ситуации, когда они должны будут наносить удары с применением РСЗО уже не по террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), а по войскам Сирии и их союзникам.

«Это будет означать, что фактически они вступают в войну против законного сирийского правительства, союзником которого является Россия. И они окажутся в ситуации, когда возникает высокая вероятность того, что Россия вступится за своего союзника и начнет бить по этим установкам», — сообщил Константин Сивков.

А поскольку эти установки являются наземными объектами, они формально не являются американскими, а принадлежат союзникам Соединенных Штатов Америки. Как подчеркивает Сивков, американцы бьют по союзникам России, и РФ тоже тогда может ударить по союзникам США. По словам эксперта, американская реактивная система MLRS (Multiple Launch Rocket System) имеет дальность стрельбы порядка 35-40 километров.

«У нас «Смерч» имеет дальность более 90 километров. То есть может спокойно накрыть этот MLRS и его уничтожить», — отмечает Константин Сивков.

Если же говорить о сложившей ситуации с точки зрения решимости США вытеснить правительственные силы оттуда любой ценой, то они могут начинать боевые действия со всеми вытекающими отсюда рисками, отмечает военный эксперт.

«То есть они опоздали на неделю с поставками с точки зрения предотвращения выхода», — отмечает эксперт.

Но решатся ли американцы бить из РСЗО по сирийским войскам?

«Тут уже вопрос стоит не о том, какова военная целесообразность, а с точки зрения уже личностного фактора: решатся ли на это? Если они начнут бить по сирийским войскам, и это станет известно всем, и мы ничего против не предпримем, то Россия теряет лицо. Тогда Россия должна будет отвечать», — отметил Константин Сивков.

Но с другой стороны, отмечает военный эксперт, для американцев это серьезная потеря. И с точки зрения военно-стратегической и геополитической необходимости США не должны бить из РСЗО по сирийской армии.

«Что перевесит: оперативно-стратегическая необходимость, геополитическая необходимость или боязнь вступить в прямой конфликт с Россией, получить от России ракетным оружием. Очень много вопросов», — объяснил эксперт.

Но если бы американцы перебросили свои ракеты до продвижения правительственных войск к границе, какая картина сложилась бы тогда?

«Тогда они могли бы боевиков «Исламского государства»* и других боевиков, которые там стояли вдоль границы, поддержать. То есть, попросту говоря, в случае атаки наших сил они бы могли по ним нанести упреждающий удар», — объяснил Сивков.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что переброшенные в Сирию американские РСЗО могут быть применены для нанесения ударов по сирийским войскам.

«Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам «Сирийских демократических сил», действующим против террористов ИГИЛ* (группировка запрещена в России) в Ракке», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем силы возглавляемой США коалиции неоднократно наносили удары по просирийским войскам, которые ведут операцию против террористов рядом с иорданской границей. В Минобороны России предполагают, что подобные удары могут быть возобновлены, «но теперь уже с применением РСЗО HIMARS».

* Организация запрещена на территории РФ.