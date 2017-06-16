Правительство России одобрило введение в стране системы tax free

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Москва, 16 июня. Правительство России одобрило законопроект о введении в стране системы tax free и распорядилось внести документ на рассмотрение Госдумы.

Как сообщает RT на русском, речь идет о поправках в статью 88 («Камеральная налоговая проверка»), а также в главу 21 («Налог на добавленную стоимость») Налогового кодекса России. Ранее законопроект получил одобрение Комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Напомним, что система tax free позволяет иностранным гражданам при выезде из страны вернуть НДС, который были списан при покупке товара. Сумма возврата может колебаться в пределах 7-22% от суммы покупки в зависимости от размера НДС.