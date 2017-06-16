Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Правительство России одобрило введение в стране системы tax free
Triangle Created with Sketch.

Правительство России одобрило введение в стране системы tax free

20:37  16 Июня 2017
214

Правительство России одобрило введение в стране системы tax free

Москва, 16 июня. Правительство России одобрило законопроект о введении в стране системы tax free и распорядилось внести документ на рассмотрение Госдумы.

Как сообщает RT на русском, речь идет о поправках в статью 88 («Камеральная налоговая проверка»), а также в главу 21 («Налог на добавленную стоимость») Налогового кодекса России. Ранее законопроект получил одобрение Комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Напомним, что система tax free позволяет иностранным гражданам при выезде из страны вернуть НДС, который были списан при покупке товара. Сумма возврата может колебаться в пределах 7-22% от суммы покупки в зависимости от размера НДС.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть