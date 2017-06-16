Смерть канцлера: чем Германия Гельмута Коля отличалась от Германии Меркель

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Сегодня скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ушедший на покой политик умер в возрасте 87 лет. По данным германской прессы, Коль умер в собственном доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн, расположенном на юго-западе страны. В последние годы жизни бывший федеральный канцлер перенес несколько тяжелых операций.

Гельмут Коль был федеральным канцлером Германии с 1982 по 1998 год. Свою партию «Христианско-демократический союз» (ХДС) он возглавлял и того больше. Коль был ее председателем в 1973–1998 годах.

За 16 лет, в течение которых Коль стоял во главе германского правительства, берлинская стена пала, а холодная война закончилась. Сегодня во главе ХДС и Германии — Ангела Меркель. На фоне общей ситуации в Евросоюзе грядущие парламентские выборы в ФРГ могут быть очень непростыми. Конечно, скорее всего, ХДС возьмет достаточное число мест в парламенте, и Меркель станет канцлером в четвертый раз. Тем не менее ее правление уже не кажется столь же незыблемым, как и раньше.

Какую линию преемственности можно прочертить между прошлым и будущим Германии, между Колем и Меркель? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог Владимир Брутер.

«Самое главное в Коле был масштаб его личности и амбиций, масштаб того политического проекта под названием Евросоюз, который он задумал. Он был весьма консервативным политиком, тем более — он стоял во главе достаточно консервативной партии. Казалось бы, такому человеку не должна была быть свойственна открытость к новым идеям и преобразованиям. Тем не менее это оказалось не так. Именно с Коля начинается конвергенция политических партий Германии. До Коля между ними была почти непреодолимая дистанция. Достаточно вспомнить, что при Вилли Брандте (канцлер ФРГ в 1969–1974 гг.) ни о каком сотрудничестве между левыми и правыми не могло быть и речи», — отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

При Коле исторические левые и исторические правые партии Германии смогли найти точку сближения. В итоге мы имеем нынешнее весьма правое государство с чрезвычайно развитой социальной программой. В общем-то, без Гельмута Коля даже объединение ФРГ и ГДР вряд ли произошло бы тогда, когда оно произошло.

Во многом нынешний канцлер Германии Ангела Меркель — продукт именно этого начавшегося при Коле сближения. Стоя во главе традиционно очень правой партии, по своим политическим ориентирам Меркель, скорее, принадлежит к центристам и придерживается крайне либерального курса.

«Но сейчас страна измельчала. Вполне возможно, Меркель после выборов вновь станет канцлером. Но она никогда не была способна на такие же масштабные преобразования, как Коль. А такие преобразования, быть может, нужны сейчас для сохранения стабильности в Европе», — добавляет Брутер.

Во многом спродюссированное Меркель избрание Макрона во Франции показало нам, что сейчас на место идей в ЕС пришли технологии — в том числе политические технологии. Этот прискорбный факт не только снижает планку политического дискурса, но также препятствует взаимопониманию между странами. «Избрание Макрона очень хорошо для Меркель, если ориентироваться только на сегодняшний день, и очень тревожно, если заглянуть на год или два вперед. Потому будущее Германии и кажется при ней подвисшим и неопределенным», — поясняет политолог.

Крайне важно также и то, что за годы своего правления Коль совершил форменную смену парадигм среди немецких правых. «До него германские правые партии были в чем-то реваншистскими партиями. Кончено, правая политическая элита выступала категорически против любого, даже частичного, оправдания нацизма, тем не менее их избиратели были настроены куда как более ревизионистки. Потому в свое время правые активно препятствовали подписанию хельсинкских соглашений и открыто заявляли о незаконности восточной границы Германии. Именно потому советская пресса посчитала и Коля реваншистом, когда он только пришел к власти. Коль переступил через эту парадигму и увел германский народ от попыток пересмотреть прошлое», — резюмирует Брутер.

«Коль всегда говорил, что восточная политика Германии должна быть открыта. Благодаря масштабу своей личности он смог этот курс провести», — подводит итог он.