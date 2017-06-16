NASA показало на видео марсианского робота-гуманоида в действии

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Вашингтон, 16 июня. Специалисты IHMC Robotics разместили на своем Youtube-канале новое видео с роботом-гуманоидом NASA, получившим имя Valkyrie. На ролике можно увидеть, как робот может ходить по труднопроходимой местности.

Valkyrie оснащен 200 датчиками, которые находятся на ногах, животе, плечах и на голове. Во время планирования маршрута робот оценивает информацию, которую он получает с радаров, и пытается определить наиболее плоскую поверхность для шага.

Планируется, что Valkyrie будет отправлен на Марс, где будет помогать людям колонизировать красную планету.

Напомним, накануне NASA представило самую детализированную на сегодняшний день карту поверхности спутника Сатурна Мимаса, который удивительно похож на «Звезду смерти» из «Звездных войн».