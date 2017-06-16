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Происшествия
Более 70 человек могли погибнуть при пожаре в лондонской высотке
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Более 70 человек могли погибнуть при пожаре в лондонской высотке

20:20  16 Июня 2017
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Более 70 человек могли погибнуть при пожаре в лондонской высотке

Лондон, 16 июня. Свыше 70 человек считаются пропавшими без вести после пожара в лондонской высотке Grenfell Tower. Такие данные в пятницу приводит полиция.

На данный момент подтверждена смерть 30 человек, 29 из которых погибли на месте. По словам начальника столичной полиции Стюарта Канди, число жертв будет расти. Стражи правопорядка опасаются, что некоторых погибших невозможно будет опознать из-за полученных ожогов.

Канди отметил, что в морг увезли 12 тел, часть останков все еще остается в Grenfell Tower. В больницах в настоящий момент находится 24 человека, 12 из которых в критическом состоянии, передает The Guardian.

Геннадий Плющев
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