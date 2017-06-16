«ВКонтакте» встроила обход блокировок в приложение для Android на Украине

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. В новой версии приложения «ВКонтакте» для смартфонов на платформе Android появилась возможность указать в настройках прокси-сервер, что дает возможность обойти блокировку ресурса.

По словам администраторов сообщества Live Express, функция работает не у всех, а при использовании прокси могут не загружаться изображения. Так, новая функция доступна лишь на Украине, где после указа президента Петра Порошенко популярная социальная сеть была заблокирована.

Напомним, новая соцсеть Ukrainians, которая появилась после запрета российских «ВКонтакте» и «Одноклассники», стала доступна для регистрации, однако пользователи остались недовольны ограниченным функционалом.