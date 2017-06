Брешь в ВМС: военные самолеты США «душат» собственных пилотов

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи U.S. Navy Can’t Figure Out Why F-18 Pilots Are Running Short of Oxygen («Военно-морские силы США не может выявить причину, почему у пилотов F-18 наступает нехватка кислорода»), опубликованной информагентством Bloomberg.

Военно-морские силы США еще не нашли ответа на вопрос, как решить проблему нехватки кислорода и понижения давления у пилотов в кабине истребителя F-18. В докладе, опубликованном в четверг, служба заявила, что источник этой проблемы сложно определить.

В течение более чем года, эксперты Военно-морских сил США пытались решить проблему пилотов, подвергающихся потенциальным опасностям в истребителях.

Все модели F-18, включая также Super Hornet, которую особо отметил президент Дональд Трамп, продемонстрировали устойчивое ежегодное увеличение того, что ВМС называют «инцидентами физиологического свойства» (ИФС). Случаи нехватки кислорода и декомпрессии кабины выросли в прошлом году, свидетельствуют данные ВМФ. Должностные лица еще не определили первопричину этих проблем.

«Сейчас уже понятно, что поиск решения проблемы ИФС у пилотов высокоэффективных реактивных самолетов является затруднительным», — говорится в докладе командующего Тихоокеанским флотом адмирала Скотта Свифта.

ВМС — не единственная служба, столкнувшаяся с проблемой нехватки кислорода, известной как гипоксия — пониженное содержание кислорода в организме, а F-18 — не единственный истребитель, пилоты которого ее испытывают. База военно-воздушных сил Luke в Аризоне на прошлой неделе запретила полеты для всех истребителей F-35, потому что у их пилотов также возникала гипоксия.

Согласно докладу, число и сила ИФС, случающихся во время полетов в F-18, недопустимо, и ВМС рассматривают это как главную проблему приоритетов безопасности.

В докладе даются рекомендации о создании Военно-морскими силами США единой организации, посвященной данной проблеме. Другие рекомендации включают в себя перепроектирование систем воздушных судов для удовлетворения технических требований к производству кислорода и повышение надежности всей системы контроля окружающей среды.

Согласно докладу, включение бортовой системы генерации кислорода (OBOGS) в истребителе FA-18 и учебном самолете Т-45 «недостаточно для обеспечения высокого качества дыхательного воздуха». В разной степени ни один из воздушных судов не оснащен таким образом, чтобы обеспечивать кабину через систему генерации кислорода чистым сухим воздухом. В результате этого загрязняющие вещества попадают в воздух, которым дышит пилот, и потенциально вызывают гипоксию.

Компания Cobham Plс. проектирует концентратор, генерирующий кислород для пилотов, — это часть системы контроля окружающей среды. Согласно докладу, эта система страдает от износа деталей, использования неподходящих методик тестирования и множества других факторов, которые могут вызывать декомпрессионную болезнь, которая возникает из-за разгерметизации кабины на высоте, и образование пузырьков азота в венозной системе тела и других органах.

Отмечается, что «основные причины все еще остаются неопределенными» в отношении инцидентов физиологического свойства, которые являются результатом «множественных взаимосвязанных потенциальных причинно-следственных факторов». «Несмотря на увеличение числа и серьезности ИФС, летный состав выразил уверенность в безопасности воздушных судов и в усилиях, направленных на предотвращение новых инцидентов физиологического свойства», — говорится в докладе.

Ранее уже происходили подобные случаи в работе высокоэффективных военных самолетов США при полетах на большой высоте. В 2012 году военно-воздушные силы вынуждены были провести расследование после того, как по меньшей мере двенадцать пилотов самолетов F-22 производства Lockheed Martin Corp. почувствовали головокружение и дезориентацию. В итоге было выявлено, что клапан, который регулирует потоки кислорода, поступающие в жилет пилота Raptor, слишком слаб, чтобы предотвратить излишнее наполнение кислородом и ограничение способности пилота дышать.

У летного состава последних версий F-18 the Super Hornet и the Growler (их особенностью является оказание воздействия на электронику противника), «как оказалось, есть серьезные проблемы в том, что касается гипоксии», гласил меморандум членов комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

В более ранних версиях модели, от A до D, были проблемы с давлением в кабине.

Число зарегистрированных инцидентов физиологического свойства на 100 тысяч летных часов увеличилась почти вдвое за этот год, по сравнению с предыдущим, когда полеты проводились на старых моделях F-18. Они удвоились на новейших Growlers и возросли на 11% на Super Hornet. Это привело к 45 ИФС для Super Hornet против 39 в прошлом году, согласно статистике ВМС, полученной Bloomberg. Тенденция продолжалась в течение трех месяцев, начиная с ноября, с девятью инцидентами, зарегистрированными до 31 января в течение 28 тысяч 600 часов полета.