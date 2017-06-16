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Facebook случайно выдал данные модераторов боевикам ИГ
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Facebook случайно выдал данные модераторов боевикам ИГ

19:54  16 Июня 2017
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Facebook случайно выдал данные модераторов боевикам ИГ

Дублин, 16 июня. Сотрудники компании Facebook стали мишенью для боевиков «Исламского государства»* из-за программной ошибки, которая выдала персональные данные модераторов, занимающихся блокировкой опасных страниц.

Речь идет об аккаунтах, где выкладывается контент порнографического характера, посты, разжигающие ненависть, а также размещается пропаганда терроризма. Выяснилось, что баг в программе выдавал персональную информацию модераторов авторам блокируемых групп, среди которых были люди, пропагандирующие деятельность ИГ*.

Под угрозой оказались свыше тысячи модераторов, однако больше всего опасность угрожает 40 сотрудникам, которые работают в специальном контртеррористическом отделе европейского офиса Facebook, расположенном в Дублине. Некоторые из них уже покинули Ирландию. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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