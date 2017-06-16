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Нью-Йорк, 16 июня. ООН пока не располагает сведениями о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, который предположительно был убит в результате авиаудара, нанесенного ВКС РФ в Сирии. Об этом в пятницу заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У нас нет независимого подтверждения. Мы не вовлечены в военные операции. Я не располагаю другой информации кроме той, что мы прочитали в СМИ», — отметил он.

Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации более 100 боевиков из руководства ИГ*, среди которых мог оказаться Аль-Багдади. Террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.