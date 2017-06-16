Сирийские курды получили от США 130 фур с оружием за десять дней

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Анкара, 16 июня. Соединенные Штаты до сих пор поставляют оружие для борьбы с боевиками «Исламского государства»* (ИГ*) членам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD). По информации турецкого агентства Anadolu, в контролируемые ими районы Сирии за 10 прошедших дней прибыли 130 фур с вооружением.

Так, 50 фур с оружием прибыли в сирийскую провинцию Хасеке через территорию Ирака в пятницу. 12 июня американцы отправили 20 фур с оружием в подконтрольные PYD районы, 5 июня — 60 фур.

Anadolu со ссылкой на Пентагон сообщает, что в перечень оружия, которое США планируют поставить PYD, входят тысяча гранатометов АТ-4 американского производства и противотанковых гранатометов СПГ-9, 3 тысячи гранатометов РПГ-7, 3,5 тысячи станковых пулеметов, 6 тысяч пулеметов, 12 тысяч автоматов. При этом сирийским курдам американцы должны поставить 450 биноклей ночного видения PV-7, 100 снайперских винтовок, 235 минометов, сообщает RT.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.