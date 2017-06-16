Сирия сегодня: покушение на эмира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 16 июня. Неизвестны пытались ликвидировать эмира боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, террористы ИГ* сообщили об убийстве курдских лазутчиков в Ракке, в Дейр эз-Зоре продолжаются бои между САА и ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Покушение на «проповедника» боевиков

В Идлибе было совершено еще одно покушение на жизнь эмира коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») Абдуллу аль-Мухайсини, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на каналы вооруженной оппозиции.

Террористы-смертники устроили самоподрыв возле личного автомобиля Мухайсини перед мечетью Аби-Зар после молитв в пятницу, сообщают местные источники. «Проповедник» боевиков «Тахрир аш-Шама» не пострадал во время взрыва, в том время как был убит его охранник. Отмечается, что это была вторая попытка покушения на него за две недели.

ИГ против курдов в Ракке

Экстремисты из вооруженных группировок «Исламского государства»* (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) убили 32 бойца поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) в западных районах Ракки, сообщает Al-Masdar со ссылкой на информационное крыло боевиков — агентство Amaq.

Согласно заявлению террористической группы, убийство курдов было наказанием за то, что накануне отряды SDF проскользнули мимо передовых линий ИГ в западной части Ракки. Боевики ИГ также утверждают, что это нападение было совершено 11 членами их «спецслужб» в районе Джараха с наступлением сумерек. Большинство солдат SDF, как утверждается, были убиты после того, как два члена «спецназа» ИГ взорвали пояса смертников.

Официальные каналы SDF пока что не подтвердили сообщения ИГ.

Бои за Дейр эз-Зор

Сирийские военные при поддержке ВВС САР продолжают вести ожесточенные боестолкновения с группировками ИГ в Дейр эз-Зоре и его окрестностях, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, бойцы одного из подразделений армии Башара Асада отразили атаку экстремистов в районе Тель-Брук, в результате чего была уничтожена техника ИГ и и множество боевиков вблизи моста Ар-Ракка и на северо-западе города.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреляли из артиллерии районы «Панорама», Тель-Брук и Аль-Бгейлия, а ткаже кварталы Аль-Хавика, Ар-Рушдия и Аль-Матар Аль-Кадим.

Правительственная авиация все время оказывала САА поддержку с воздуха, нанося удары по скоплениям террористов и штабам ИГ в селениях Хатла и Мрат, где в последствие вспыхнул пожар, а затем прогремели взрывы. Отмечается, что в селении Мрат находился крупный склад боеприпасов. Также ВВС САР провели бомбардировку по укрытиям экстремистов в районах Хувейджет Ас-Сакр, «Панорама» и Ас-Сарда, уничтожив и ранив множество боевиков.

Груз для Тартуса

С нефтеперерабатывающего завода в Хомсе был отправлен первый грузовой состав с топливом для цементного завода в Тартусе, сообщает агентство SANA со ссылкой на министра транспорта Сирийской Арабской Республики Али Хамуда. Глава Минтранса отметил, что это был первый шаг в рамках усилий министерства по доставке нефтепродуктов по железной дороге на производственные в другие сирийские провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.