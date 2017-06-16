Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия сегодня: покушение на эмира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
Triangle Created with Sketch.

Сирия сегодня: покушение на эмира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

19:53  16 Июня 2017
1470

Сирия сегодня: покушение на эмира «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИл в Дейр эз-Зоре

Сирия, 16 июня. Неизвестны пытались ликвидировать эмира боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, террористы ИГ* сообщили об убийстве курдских лазутчиков в Ракке, в Дейр эз-Зоре продолжаются бои между САА и ИГИЛ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Покушение на «проповедника» боевиков

В Идлибе было совершено еще одно покушение на жизнь эмира коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») Абдуллу аль-Мухайсини, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на каналы вооруженной оппозиции.

Террористы-смертники устроили самоподрыв возле личного автомобиля Мухайсини перед мечетью Аби-Зар после молитв в пятницу, сообщают местные источники. «Проповедник» боевиков «Тахрир аш-Шама» не пострадал во время взрыва, в том время как был убит его охранник. Отмечается, что это была вторая попытка покушения на него за две недели.

Сирия сегодня: покушение на эмира «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИл в Дейр эз-Зоре

ИГ против курдов в Ракке

Экстремисты из вооруженных группировок «Исламского государства»* (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) убили 32 бойца поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) в западных районах Ракки, сообщает Al-Masdar со ссылкой на информационное крыло боевиков — агентство Amaq.

Согласно заявлению террористической группы, убийство курдов было наказанием за то, что накануне отряды SDF проскользнули мимо передовых линий ИГ в западной части Ракки. Боевики ИГ также утверждают, что это нападение было совершено 11 членами их «спецслужб» в районе Джараха с наступлением сумерек. Большинство солдат SDF, как утверждается, были убиты после того, как два члена «спецназа» ИГ взорвали пояса смертников.

Официальные каналы SDF пока что не подтвердили сообщения ИГ.

Сирия сегодня: покушение на эмира «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИл в Дейр эз-Зоре

Бои за Дейр эз-Зор

Сирийские военные при поддержке ВВС САР продолжают вести ожесточенные боестолкновения с группировками ИГ в Дейр эз-Зоре и его окрестностях, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным корреспондента агентства, бойцы одного из подразделений армии Башара Асада отразили атаку экстремистов в районе Тель-Брук, в результате чего была уничтожена техника ИГ и и множество боевиков вблизи моста Ар-Ракка и на северо-западе города.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреляли из артиллерии районы «Панорама», Тель-Брук и Аль-Бгейлия, а ткаже кварталы Аль-Хавика, Ар-Рушдия и Аль-Матар Аль-Кадим.

Правительственная авиация все время оказывала САА поддержку с воздуха, нанося удары по скоплениям террористов и штабам ИГ в селениях Хатла и Мрат, где в последствие вспыхнул пожар, а затем прогремели взрывы. Отмечается, что в селении Мрат находился крупный склад боеприпасов. Также ВВС САР провели бомбардировку по укрытиям экстремистов в районах Хувейджет Ас-Сакр, «Панорама» и Ас-Сарда, уничтожив и ранив множество боевиков.

Сирия сегодня: покушение на эмира «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе, бои САА с ИГИл в Дейр эз-Зоре

Груз для Тартуса

С нефтеперерабатывающего завода в Хомсе был отправлен первый грузовой состав с топливом для цементного завода в Тартусе, сообщает агентство SANA со ссылкой на министра транспорта Сирийской Арабской Республики Али Хамуда. Глава Минтранса отметил, что это был первый шаг в рамках усилий министерства по доставке нефтепродуктов по железной дороге на производственные в другие сирийские провинции.

* Организация запрещена на территории РФ.

#асад #аль-мухайсини #хамуд
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть