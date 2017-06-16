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Британский хакер признался во взломе сервера Пентагона
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Британский хакер признался во взломе сервера Пентагона

19:25  16 Июня 2017
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Британский хакер признался во взломе сервера Пентагона

Лондон, 16 июня. Британский хакер сознался во взломе сервера министерства обороны США, выступая на судебных слушаниях в Бирмингеме.

25-летний Шон Каффри из Саттон Колдфилд получил доступ к данным 800 пользователей системы спутниковой связи и информации о более чем 30 тыс. спутниковых телефонов. Пентагон оценивает нанесенный хакером ущерб в 630 тыс. долларов.

Атака была произведена в июне 2014 года, однако поймать хакера удалось лишь в марте 2015 года. Операция проводилась совместно Национальным агентством по борьбе с преступностью и ФБР.

Геннадий Плющев
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