Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Директора школы в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном
Triangle Created with Sketch.

Директора школы в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном

19:34  16 Июня 2017
243

Директора школы в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном

Рига, 16 июня. Административный протокол составили на директора одной из средних школ в Латвии за то, что тот во время выпускного вечера у девятиклассников произнес речь на русском языке. 

Протокол составил в отношении директора средней школы в городе Липае Валерия Епископосова Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии. Как сообщает Delfi, речь директора была на латышском языке. После директора продолжить вести мероприятие должна была его заместитель, однако та заболела, а возможности что-то поменять не было. Поэтому пришлось использовать русский язык. 

Директор признал, что совершил нарушение. 

Как сообщили в Центре государственного языка, за год были проведены проверки в 16 школах, и в пяти из них речь на выпускном не сопровождалась переводом на латышский. 

#латвия
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть