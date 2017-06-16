Директора школы в Латвии оштрафовали за русский язык на выпускном

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Рига, 16 июня. Административный протокол составили на директора одной из средних школ в Латвии за то, что тот во время выпускного вечера у девятиклассников произнес речь на русском языке.

Протокол составил в отношении директора средней школы в городе Липае Валерия Епископосова Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии. Как сообщает Delfi, речь директора была на латышском языке. После директора продолжить вести мероприятие должна была его заместитель, однако та заболела, а возможности что-то поменять не было. Поэтому пришлось использовать русский язык.

Директор признал, что совершил нарушение.

Как сообщили в Центре государственного языка, за год были проведены проверки в 16 школах, и в пяти из них речь на выпускном не сопровождалась переводом на латышский.