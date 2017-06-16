Патриарх Кирилл пожурил священников за пристрастие к дорогим автомобилям

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Москва, 16 июня. Духовенству не стоит пользоваться дорогими иномарками, даже полученными в дар. Об этом заявил в пятницу патриарх Кирилл. По словам первоиерарха, машина среднего класса предоставляет достаточный уровень комфорта и безопасности.

«Мы действительно повод даем иногда (для критики церкви — ред.) глупостями своими. — сказал предстоятель РПЦ. — Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!».

Напомним, ранее Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий отправил в редакцию издания «Орловские новости» письмо с требованием удалить новость о презентованном ему кроссовере Toyota Land Cruiser V8.