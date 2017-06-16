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Политика
Путин отметил особую роль шахмат для России
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Путин отметил особую роль шахмат для России

20:00  16 Июня 2017
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Путин отметил особую роль шахмат для России

Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль шахмат в России. Об этом говорится в приветственном послании главы государства участникам, организаторам и гостям командного чемпионата мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

«Отмечу, что в нашей стране с особым уважением относятся к шахматам, уделяют неустанное внимание развитию этого древнего спортивного искусства. И мы сделаем все, чтобы чемпионат прошел достойно, стал настоящим праздником для его участников и гостей», — заявил президент.

Он подчеркнул гостеприимство Югры, которая уже принимала самые престижные шахматные турниры и известна высоким уровнем их организации. Здесь впервые пройдут соревнования среди мужских и женских команд, отметил российский лидер.

#путин #хмао #шахматы
Катерина Михайлиди
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