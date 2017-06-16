В Подмосковье задержан мужчина, бросивший зажигалку в плачущего младенца

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Москва, 16 июня. Житель подмосковной Балашихи кинул в трехмесячного ребенка зажигалкой. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области, малыш был госпитализирован.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел у дома по улице Советской. У мужчины произошел конфликт с отцом ребенка.

«Он хотел кинуть в отца, но попал в младенца», — отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в отделение. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

Как сообщает Life, мужчина бросил в темечко трехмесячному ребенку зажигалку, потому что его раздражал плач малышки.

Напомним, ранее четырехлетнего ребенка увезли в реанимацию Камчатской краевой больницы после того, как он получил травму во время прогулки в детском саду.