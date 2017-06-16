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Происшествия
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за дымящегося лайнера
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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за дымящегося лайнера

19:22  16 Июня 2017
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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за дымящегося лайнера

Гамбург, 16 июня. Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за задымления в одном из самолетов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта, запросил вынужденную посадку. Причиной стало задымление в кабине пилотов. 

В аэропорту дымящийся лайнер встречали пожарные машины. Когда воздушное судно приземлилось, пассажиров и экипаж эвакуировали. По данным издания, обошлось без пострадавших. 

Из-за инцидента аэропорту пришлось отказаться принимать рейсы на прилет. Впрочем, спустя некоторое время работа воздушной гавани возобновилась в стандартном режиме. 

#гамбург
Владимир Багров
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