Аэропорт Гамбурга закрыли из-за дымящегося лайнера

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Гамбург, 16 июня. Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за задымления в одном из самолетов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Франкфурта, запросил вынужденную посадку. Причиной стало задымление в кабине пилотов.

В аэропорту дымящийся лайнер встречали пожарные машины. Когда воздушное судно приземлилось, пассажиров и экипаж эвакуировали. По данным издания, обошлось без пострадавших.

Из-за инцидента аэропорту пришлось отказаться принимать рейсы на прилет. Впрочем, спустя некоторое время работа воздушной гавани возобновилась в стандартном режиме.