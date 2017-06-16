Новейший авианосец США Gerald Ford сломался через полмесяца после спуска на воду

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Вашингтон, 16 июня. Крупная поломка произошла на новом американском авианосце Gerald Ford, который был передан ВМС 31 мая.

Корабль не успел прослужить и месяца, когда матросы обнаружили неполадки в системе запуска и приема самолетов. Представители флота отметили, что проблема уже устранена, однако, по информации агентства Bloomberg, стоимость системы из-за сбоя увеличилась с 301 млн долларов до 961 млн долларов. При этом с палубы авианосца по-прежнему нельзя запускать истребители F/A-18 с полным баком.

Напомним, что строительство корабля, которое началось в 2008 году, обошлось американскому бюджету в 13 млн долларов. Он стал первым в классе Gerald Ford.