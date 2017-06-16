Новейший авианосец США Gerald Ford сломался через полмесяца после спуска на воду
Вашингтон, 16 июня. Крупная поломка произошла на новом американском авианосце Gerald Ford, который был передан ВМС 31 мая.
Корабль не успел прослужить и месяца, когда матросы обнаружили неполадки в системе запуска и приема самолетов. Представители флота отметили, что проблема уже устранена, однако, по информации агентства Bloomberg, стоимость системы из-за сбоя увеличилась с 301 млн долларов до 961 млн долларов. При этом с палубы авианосца по-прежнему нельзя запускать истребители F/A-18 с полным баком.
Напомним, что строительство корабля, которое началось в 2008 году, обошлось американскому бюджету в 13 млн долларов. Он стал первым в классе Gerald Ford.