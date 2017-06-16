В Уфе провели уникальную операцию мужчине с раком четвертой степени и метастазами в брюшной полости

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Уфимские хирурги-онкологи при участии коллег из Санкт-Петербурга провели сложнейшую операцию 49-летнему мужчине с четвертой стадией рака мочевого пузыря и большим числом метастазов. При этом они полностью восстановили брюшную полость с помощью сетчатого протеза, а также кожи, мышц и сосудов, взятых со спины пациента. Раньше таких больных отправляли на лечение в Израиль, ФРГ и США. За уникальной операцией следили коллеги со всей России, собравшиеся на съезде онкологов в Уфе. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Сложнейшая операция длилась около семи часов. За жизнь пациента боролись поочередно три бригады хирургов. Сначала они удалили мочевой пузырь и близлежащие ткани, пораженные метастазами. Затем сформировали новый мочеприемник из стенок тонкой кишки. А на последнем этапе операции восстановили удаленную часть брюшной полости. Именно здесь и были применены уникальные технологии.

«У этого больного раковые клетки поразили переднюю брюшную стенку от пупка до тазовых костей и паховых складок. Чтобы радикально прооперировать этого больного, нам пришлось иссечь всю переднюю брюшную стенку, в результате чего внизу живота образовалось «окно». Чтобы больной мог дальше жить, мы сделали ему пластику: вшили в переднюю брюшную стенку сетчатый трансплантат, а сверху укрепили его мышечно-сосудистым лоскутом, сформированным из мышц спины вместе с кожей. Лоскут пришлось взять больших размеров, примерно 25 на 25 сантиметров. Дефект на спине закрыли с помощью перемещенных тканей, микрохирургических и реконструктивно-пластических техник. Эту задачу решали наши коллеги из Санкт-Петербурга — легендарная бригада врачей под руководством профессора кафедры челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Николая Калакуцкого. Именно эти хирурги прогремели на весь мир в 2015 году, когда впервые пересадили пациенту лицо», — прокомментировал событие корреспонденту ФАН ректор Башкирского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой урологии, член-корреспондент РАН Валентин Павлов.

По словам Валентина Павлова, сегодняшние технологии позволяют вылечить или значительно продлить жизнь, обеспечив ее качество, даже больным с четвертой стадией рака. Все это было наглядно показано участникам онкологического форума, собравшего в Уфе около полутора тысяч специалистов.

«Операция проводилась в уфимском клиническом госпитале «Мать и дитя» и транслировалась в режиме реального времени в зал конгресса, где за ходом процесса следили коллеги со всей России, и в интернет. Уже есть отклики от коллег из Германии и Израиля. Только что мне звонили хирурги из Сеула», — подчеркнул он.

Валентин Павлов убежден, что онкология — это комплексная проблема, которая решается большой бригадой врачей.

«Сегодня мы идем к персонифицированной медицине, когда для каждого больного выбирается своя траектория лечения. И даже больной с четвертой стадией рака имеет право получить адекватную хирургическую, химиотерапевтическую и лучевую помощь для того, чтобы либо выздороветь полностью, либо обеспечить себе достаточно продолжительную и комфортную жизнь. Как сказал наш пациент, для него это просто космос. Ему, еще молодому мужчине, заявили, что он обречен. А мы отменили этот прогноз. Он проживет еще многие годы, а если и умрет, как все мы смертные, то, возможно, и не от рака», — сказал Валентин Павлов.

Кстати, операция была для пациента бесплатной, поскольку выполнялась по федеральной квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь. В Германии или Израиле, подчеркнул хирург, такая операция стоит около 50 тысяч долларов.

Отметим, что за последние годы уфимский госпиталь «Мать и дитя» превратился из обычного акушерско-гинекологического стационара в суперсовременный медицинский центр, оснащенный уникальным оборудованием. Именно здесь проводятся самые сложные операции в регионе.

Кстати, в то время как Валентин Павлов и его коллеги спасали жизнь своему пациенту, телевидение транслировало прямую линию с президентом России. По ходу передачи Владимир Путин поздравлял отца только что родившегося в этом госпитале малыша. В Уфе посчитали это событием знаковым.