Потеря нефтегазовых месторождений Арак пробила брешь в бюджете ИГИЛ

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Хомс, 16 июня. «Исламское государство»* потеряло доход от газовых и нефтяных месторождений в районе Пальмиры.

Сирийский портал «САНА» сообщает, что освобождение месторождений Арак от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) является стратегическим успехом правительственных сил. «Халифат» превратил данные объекты в важнейший источник дохода для финансирования террористической деятельности.

Эксперты отмечают, что взятие месторождений, расположенных в 40 километрах от Пальмиры, позволит сирийским войскам начать наступательную операцию в направлении города Эс-Сухне, который сейчас является одним из основных центров игиловцев на востоке Хомса.

* Организация запрещена на территории РФ.