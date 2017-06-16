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Спорт
Уволенный Луческу грозится отсудить у «Зенита» 4 млн евро
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Уволенный Луческу грозится отсудить у «Зенита» 4 млн евро

19:14  16 Июня 2017
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Уволенный Луческу грозится отсудить у «Зенита» 4 млн евро

Санкт-Петербург, 16 июня. Уволенный из «Зенита» наставник Мирча Луческу грозится обратиться в ФИФА, чтобы получить от клуба 4 миллиона евро за досрочное расторжение контракта.

В «Зените» выполнить условие румынского специалиста по сумме неустойки отказались, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Луческу возглавил сине-бело-голубых летом прошлого года. В июне 2017 года «Зенит» подписал контракт с итальянцем Роберто Манчини.

#зенит #луческу
Катерина Михайлиди
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