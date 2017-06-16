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Политика
Бывший канцлер Германии Коль скончался на 88-м году жизни
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Бывший канцлер Германии Коль скончался на 88-м году жизни

18:42  16 Июня 2017
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Бывший канцлер Германии Коль скончался на 88-м году жизни

Людвигсхафен-ам-Райн (Германия), 16 июня. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в пятницу на 88-м году жизни. Как сообщает немецкое издание Bild, политик умер у себя дома в городе Людвигсхафен-ам-Райн (земля Рейнланд-Пфальц).

Коль возглавлял страну в 1982-1998 годах. Он также был председателем Христианско-демократического союза в 1973—1998 годах. Коль стал единственным правителем, который занимал должность канцлера четыре раза подряд. Государственный деятель сыграл большую роль в объединении Германии с Европой и в завершении холодной войны.

#коль
Геннадий Плющев
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