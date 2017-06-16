МИД РФ призвал Загреб оставить попытки обучить Киев «мирной реинтеграции» Донбасса

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. МИД РФ назвал попытки Хорватии передать Украине опыт «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимый к ДНР и ЛНР, непродуктивными и неуместными.

В МИД РФ обратили внимание на заявление о планах активизировать деятельность созданной в 2015 году при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной. Эта деятельность заключается в передаче опыта по «мирной реинтеграции оккупированных территорий». В Хорватии рассчитывают, что он поможет Киеву вернуть контроль над Донбассом.

«Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в МИД выразили огорчение по поводу того, что Загреб продолжает продвигать «доморощенные» параллельные структуры вместо призывов к активизации переговоров в Минске. По мнению Москвы, Загребу следовало потребовать от Киева прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона и т.д.