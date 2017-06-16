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Политика
МИД РФ призвал Загреб оставить попытки обучить Киев «мирной реинтеграции» Донбасса
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МИД РФ призвал Загреб оставить попытки обучить Киев «мирной реинтеграции» Донбасса

19:09  16 Июня 2017
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МИД РФ призвал Загреб оставить попытки обучить Киев «мирной реинтеграции» Донбасса

Москва, 16 июня. МИД РФ назвал попытки Хорватии передать Украине опыт «мирной реинтеграции оккупированных территорий», якобы применимый к ДНР и ЛНР, непродуктивными и неуместными. 

В МИД РФ обратили внимание на заявление о планах активизировать деятельность созданной в 2015 году при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной. Эта деятельность заключается в передаче опыта по «мирной реинтеграции оккупированных территорий». В Хорватии рассчитывают, что он поможет Киеву вернуть контроль над Донбассом. 

«Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении МИД РФ. 

Также в МИД выразили огорчение по поводу того, что Загреб продолжает продвигать «доморощенные» параллельные структуры вместо призывов к активизации переговоров в Минске. По мнению Москвы, Загребу следовало потребовать от Киева прекратить обстрелы Донбасса, снять транспортную и социально-экономическую блокаду региона и т.д. 

#украина #мид рф #хорватия #загреб
Владимир Багров
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