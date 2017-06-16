Охота на ведьм: Трамп раскритиковал Минюст США за рекомендацию уволить Коми

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Вашингтон, 16 июня. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство министерства юстиции США, которое рекомендовало ему уволить бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

«Против меня ведет расследование в связи с увольнением директора ФБР тот же человек, который сказал мне уволить директора ФБР. Охота на ведьм!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Вероятнее всего, высказывание президента направлено первому заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, написавшему меморандум, который стал формальным основанием для увольнении главы ФБР, сообщает АиФ.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сравнил экс-главу ФБР Джеймса Коми со Сноуденом и выразил готовность предоставить ему убежище в России.