ДНР и ЛНР сегодня: экокатастрофа в Донбассе, Луганск и киевские «ястребы», дончане едут на «Алые паруса»

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Новороссия, 16 июня. Экологическая катастрофа в Донбассе угрожает всему миру. Школьники ДНР отправляются на «Алые паруса». Экс-боец «Айдара» стал ЛГБТ-активистом. Парламент ДНР создал комиссию по вопросам внешнего управления на предприятиях-нерезидентах. Плотницкий посоветовал Европе опасаться «киевских ястребов». Последние новости ЛНР и ДНР — в материале Федерального агентства новостей.

Донбасс на пороге экологической катастрофы

Последние несколько месяцев проблема экологической безопасности Донбасса находится в центре внимания властей народных республик. Данная тема обсуждается на конференциях и круглых столах в Луганске и Донецке. В Минске официальные представители ДНР и ЛНР также предупреждают о близящейся опасности.

Украинская сторона не уделяет должного внимания поддержанию экологического баланса региона, напомнил сегодня и.о. первого заместителя председателя совета министров, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин. Чрезвычайная техногенная загруженность Донбасса требует постоянного внимания и контроля со стороны соответствующих инстанций, так как в перспективе может спровоцировать экологическую катастрофу. То, что Киев пренебрегает своими обязательствами в данном отношении, потенциально может создать проблемы не только для востока Украины, но и для всего мира.

«Невыполнение природоохранных мероприятий ведет не только к ухудшению экологической обстановки в настоящее время, но и увеличивает в геометрической прогрессии риск возникновения чрезвычайных ситуаций экологического характера в будущем», — резюмирует Иванушкин.

Опасения начальника луганских спасателей разделяет и сам глава ЛНР Игорь Плотницкий. Он уже предложил ученым и промышленникам Донбасса составить доклад о близящейся экологической катастрофе и представить его мировому сообществу. Плотницкий ожидает, что данный документ будет подготовлен в течение ближайшего месяца. Доклад будет представлен в Минске и Европарламенте.

«Мы берем на себя обязательства передать этот доклад минской группе. И, я думаю, мы можем такой же доклад через наших друзей в Евросоюзе передать членам Европарламента, чтобы они понимали, что происходит здесь на самом деле», — пояснил Игорь Плотницкий.

Школьники из ДНР едут на «Алые паруса»

Донбасс все больше сближается с Россией. Этот процесс уже отразился на жизни некоторых донецких школьников. Так, министерство науки и образования ДНР сообщает, что лучшие выпускники школ республики отпразднуют окончание своей учебы в Санкт-Петербурге, на знаменитом фестивале «Алые паруса».

Согласно пресс-службе ведомства, на фестиваль, который там называют одним из «культурных брендов» современной России, отправятся шесть молодых дончан из школ Макеевки, Горловки, Новоазовска и Снежного. Они прибудут в Петербург заблаговременно — 21 июня 2017. До начала самого фестиваля, который назначен на ночь 23–24 июня, их ждет насыщенная культурная программа, посещение местных музеев и достопримечательностей.

Из «Айдара» в гей-активисты

Бывший боец украинского нацбатальона «Айдар» Евгений Дикий недавно решил попытать себя на поприще борьбы за права геев. Накануне уже третьего по счету гей-парада в Киеве он публично озвучил свою поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Равенство, как и свобода, — одна из тех матерей, которая или есть для всех, или ее нет ни для кого», — отметил украинский националист. При этой Дикий поспешил подчеркнуть, что сам он не гей, но у него есть друзья с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в том числе и среди былых сослуживцев по «Айдару».

Кроме того, националист не стал скрывать, что выступает в поддержку геев также и для того, чтобы показать свою «европейскость». Ему, резюмирует Дикий, крайне стыдно, что до сих пор на Украине часть граждан не имеет тех же прав, которыми он пользуется от рождения.

Внешнее управление

Народный совет ДНР принял решение о создании специальной парламентской комиссии, которая будет курировать деятельность предприятий, переведенных под временное внешнее управление. Решение было принято донецкими депутатами единогласно. Новый орган получил достаточно сложное техническое название — комиссия по вопросам передачи рынков, действующих на территории ДНР, в государственную собственность и деятельности предприятий и учреждений-нерезидентов, на которых введены временные государственные администрации.

Ранее непосредственным учреждением на предприятиях-нерезидентах временного управления занималась комиссия по вопросам передачи рынков в государственную собственность. В силу появления в составе донецкого парламента властного органа с более широкими полномочиями эту комиссию было принято решение упразднить. В пользу целесообразности такого шага опять-таки проголосовали все 77 депутатов, бывших на пленарном заседании.

«Ястребы» вьют гнездо в Киеве

Ситуация на линии соприкосновения и заявления представителей руководства Украины говорят о приходе к власти в Киеве партии войны, заявил сегодня глава ЛНР Игорь Плотницкий. Как только она отстранит в сторону более умеренное крыло киевского политикума, данная группа, скорее всего, возобновит полномасштабную войну в Донбассе.

«Мне кажется, ЕС недооценивает те события, которые сейчас происходят на линии разграничения. Потому что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем на Украине, те заявления, которые делает Турчинов (секретарь СНБО Украины, один из ярых сторонников силового сценария решения «проблемы» Донбасса — прим. ФАН) о гибридной войне, об отмене АТО, введении других каких-то возможностей, говорит только о том, что к власти начинают приходить более маргинальные группы, «ястребы войны», которые желают продолжения», — заявляет Плотницкий.

ЛНР и ДНР дважды уже остановили наступление украинских силовиков и националистов. Плотницкий уверен, что так будет и в третий раз. Европе между тем следует поостеречься.

«Когда мародерам, а по-другому я их не назову, уже нечего будет воровать на украинских территориях, они обязательно пойдут на другую, и вряд ли они пойдут на восток — там, где их бьют. Они придут к вам, на Запад, и это будет потом ваша проблема», — предупреждает глава ЛНР.