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Политика
Борьба с ИГ в Сирии и Ираке подходит к концу — Джамиль
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Борьба с ИГ в Сирии и Ираке подходит к концу — Джамиль

18:27  16 Июня 2017
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Борьба с ИГ в Сирии и Ираке подходит к концу — Джамиль

Рига, 16 июня. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство» вышла на финишную прямую. Такое мнение озвучил в пятницу представитель сирийской оппозиции и бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль, выступая в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

По его словам, разгром боевиков и изгнание их из Сирии и Ирака — это лишь вопрос времени, не важно, жив ли на самом деле лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади или мертв.

«Мы находимся на финишной прямой в борьбе с «Исламским государством»*. Теперь необходимо продолжать эту борьбу каждый день и не прекращать наносить удары. Тогда ИГ будет выдворено из Сирии и Ирака», — отметил Джамиль.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее сообщалось, что российские ВКС уничтожили более 100 боевиков ИГ, в числе которых мог оказаться и Аль-Багдади.                                                                                                        

* Организация запрещена на территории РФ.

#джамиль
Геннадий Плющев
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