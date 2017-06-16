Борьба с ИГ в Сирии и Ираке подходит к концу — Джамиль

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Рига, 16 июня. Борьба с террористической группировкой «Исламское государство» вышла на финишную прямую. Такое мнение озвучил в пятницу представитель сирийской оппозиции и бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль, выступая в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

По его словам, разгром боевиков и изгнание их из Сирии и Ирака — это лишь вопрос времени, не важно, жив ли на самом деле лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади или мертв.

«Мы находимся на финишной прямой в борьбе с «Исламским государством»*. Теперь необходимо продолжать эту борьбу каждый день и не прекращать наносить удары. Тогда ИГ будет выдворено из Сирии и Ирака», — отметил Джамиль.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее сообщалось, что российские ВКС уничтожили более 100 боевиков ИГ, в числе которых мог оказаться и Аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.