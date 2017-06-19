Мариуполь сегодня: принудительная украинизация, «марши равенства» и школа доносчиков USAID

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Руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя», депутат Парламента Новороссии Ирина Попова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала о положении дел в Мариуполе, который находится под контролем ВСУ.

Тотальная украинизация: факты, тенденции, методы

Русский язык в школах является факультативным предметом, несмотря на то, что 89% населения Мариуполя русскоговорящие, а точные науки и предметы, как математика, физика и химия — переведены на украинский язык. Такова новая реальность современной Украины. По словам собеседницы ФАН, руководителя общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» Ирины Поповой, тотальная украинизация в значительной степени искажает суть и образное восприятие школьниками предметов. «Причина в том числе и дефицит понятийного аппарата в украинской «мове», — комментирует для ФАН Попова. — Людям не оставляют альтернативы. Альтернатива одна — в школу проще не ходить».

Собеседница ФАН рассказала, что в детсадах проводятся курсы «повышения национальной сознательности», а в школах — часы патриотизма. Также школьников заставляют рисовать украинских «воинов-освободителей» Донбасса от террористов. Данные установки спускаются из Минобразования по линии городского отдела образования и являются обязательными для учителей.

Психологические тренинги USAID: НАТО готовит ВСУ к броску на Донецк

Активно вмешивается в работу системы образования Мариуполя, как рассказала депутат Парламента Новороссии, и Агентство США по международному развитию USAID.

«Под кураторством агентства два-три раза в средних специальных и высших учебных заведениях проводятся психологические тренинги, — говорит она. — «Программу» ведут партнеры американцев — члены Датского совета по делам беженцев и датской группы по разминированию. Помимо психологических консультаций участникам тренингов предлагают выполнять задания, направленные на выявление психотипа личности и особенностей характера человека».

По информации, полученной от местных жителей, данные тренинги направлены на подготовку доносчиков, а называют их не иначе как «школой сексотов». Кроме того, местные жители рассказывают, что город заполнен иностранцами, некоторые из них ходят в форме песочного цвета НАТОвского образца. «Они обучают украинских военных минированию и разминированию, а также тактике ведения боя в городских условиях. Возможно, их готовят к броску на Донецк», — добавила общественник.

Фестивали равенства, или Как в Мариуполе гей-парад проводили

«Голубая луна» над городом планировала взойти, по мнению киевских властей, вызвав широкую поддержку населения, — говорит Ирина Попова. — Горадминистрация в конце мая планировала провести «Фестиваль равенства», при этом как бы уравняв и поставив в один ряд геев, инвалидов, переживших насилие женщин и религиозные меньшинства. Очень грамотно продумано. То есть если бы горожане выступили против ЛГБТ, то одновременно они выступили бы и против обездоленных, униженных и иных нуждающихся в широкой общественной защите».

На самом деле, медийно оформленное действо лишь позволило киевским властям поставить очередную галочку и отчитаться перед своими либеральными кураторами с Запада. Среди населения, которое в большинстве своем — рабочий класс, — данный фестиваль вызвал отторжение и неприязнь.

«Вспомнила рассказ Максима Горького «День в центре культуры». В трудовом городе, который занимался не извращением, а развитием производства — это просто пощечина. Они говорили, что проводили марш равенства, так что же теперь, — в Мариуполе все равны и все извращенцы?! Топорно насаждают, но общество не принимает этого», — подытожила Ирина Васильевна.

Руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» отметила, что градус протестных настроений и отношение горожан к действующей власти и военным крайне высок.