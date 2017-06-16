Посол Сирии: Запад не заслужил помощь, оказываемую ему Россией в борьбе с ИГ

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Москва, 16 июня. Посол Сирийской республики в Китае Имад Мустафа заявил, что Россия своими усилиями в борьбе с терроризмом оказывает западным государствам огромную услугу, хоть они ее и не заслуживают.

По словам дипломата, ВКС РФ в САР защищают от террористов как саму Арабскую республику, так и саму Россию и весь цивилизованный мир. Как отметил Мустафа, помощь Сирии в достижении политического урегулирования нанесла бы сокрушительный удар международному терроризму и «стала бы большой услугой Западу, хоть им и не заслуженной».

Посол отметил, что Россия — стратегический партнер для Сирии и стабилизирующая сила в войне с террористами.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ликвидации ряда боевиков из руководства запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*) в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.