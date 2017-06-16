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Происшествия
Появились новые подробности гибели младенца, найденного с бабушкой в Юнтолово
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Появились новые подробности гибели младенца, найденного с бабушкой в Юнтолово

18:38  16 Июня 2017
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Появились новые подробности гибели младенца, найденного с бабушкой в Юнтолово

Санкт-Петербург, 16 июня. Бабушка обнаруженного мертвым в лесу месячного ребенка в последние два дня перед трагедией говорила, что ее преследуют демоны, а они с внучкой никому не нужны. 

Сегодня в Юнтоловской заказнике в Петербурге был обнаружен труп грудного ребенка, рядом с которым в бессознательном состоянии находилась его бабушка. На руках 54-летней женщины были глубокие порезы. Женщина находилась в неадекватном состоянии. Подошедшие к ней люди слышали, как она говорила, что ее уже два дня преследуют демоны. 

Также женщина шептала, что она и ее внучка не нужны миру и приносят только зло. 

Ранее сообщалось, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

#петербург #юнтоловский заказник
Владимир Багров
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