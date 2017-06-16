Появились новые подробности гибели младенца, найденного с бабушкой в Юнтолово

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Санкт-Петербург, 16 июня. Бабушка обнаруженного мертвым в лесу месячного ребенка в последние два дня перед трагедией говорила, что ее преследуют демоны, а они с внучкой никому не нужны.

Сегодня в Юнтоловской заказнике в Петербурге был обнаружен труп грудного ребенка, рядом с которым в бессознательном состоянии находилась его бабушка. На руках 54-летней женщины были глубокие порезы. Женщина находилась в неадекватном состоянии. Подошедшие к ней люди слышали, как она говорила, что ее уже два дня преследуют демоны.

Также женщина шептала, что она и ее внучка не нужны миру и приносят только зло.

Ранее сообщалось, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».